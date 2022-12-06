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Сборная Бразилии установила в Катаре два рекорда чемпионатов мира

Сборная Бразилии установила в Катаре два рекорда чемпионатов мира Сборная Бразилии по футболу установила два рекорда чемпионатов мира на мундиале, проходящем в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
6 декабря 2022 г. 02:12
Сборная Бразилии установила в Катаре два рекорда чемпионатов мира

Сборная Бразилии по футболу установила два рекорда чемпионатов мира на мундиале, проходящем в Катаре.

Об этом Report сообщает со ссылкой на статистический портал Opta.

За первые четыре матча на ЧМ-2022 главный тренер команды Тите смог задействовать всех 26 игроков, внесенных в заявку на ЧМ-2022. Это является рекордом чемпионатов мира по количеству футболистов, сыгравших за одну сборную на одном турнире.

Помимо этого, сборная Бразилии первой в истории использовала на поле всех трех вратарей из заявочного состава на чемпионат мира.

Напомним, что южноамериканцы одержали победу над командой Южной Кореи в матче 1/8 финала ЧМ-2022 со счетом 4:1. Все голы южноамериканцы забили в первом тайме. Отличились Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета, автором единственного гола Южной Кореи стал Пайк Сенг Хо.

В четвертьфинале Бразилия девятого декабря сыграет с Хорватией, которая, в свою очередь, в серии послематчевых пенальти одолела Японию.

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Версия на азербайджанском языке Braziliya millisi dünya çempionatlarında yeni rekorda imza atıb

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