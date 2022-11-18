Роналду уйдет из футбола, если станет чемпионом мира в Катаре

Португальский нападающий английского клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, когда планирует завершить игровую карьеру

Португальский нападающий английского клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, когда планирует завершить игровую карьеру.

Как сообщает Report, в интервью Talk TV футболист сказал, что закончит карьеру, если Португалия станет чемпионом мира.

"Закончу ли я карьеру, если помогу Португалии стать чемпионом мира? Да, закончу. Сто процентов" - отметил 37-летний нападающий.

По словам футболиста, в противном случае он планирует поиграть еще два-три года.

"Это максимум. Хочу закончить карьеру в 40 лет. Думаю, что 40 лет — хороший возраст для этого. Но я не знаю, что ждет в будущем", - сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.