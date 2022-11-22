Роналду назвал фаворитов ЧМ по футболу: Португалия не в списке

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду назвал фаворитов чемпионата мира по футболу в Катаре.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду назвал фаворитов чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как сообщает Report со ссылкой на интервью Роналду испанской ежедневной спортивной газете Marca, Португалия оказалась не в числе фаворитов.

По его словам, несмотря на это Португалия может удивить всех, как когда команда стала чемпионом Европы в 2016 году.

"У сборной Португалии огромный потенциал, но мы должны думать о матче со сборной Ганы. Команда-чемпион будет лучшей командой на турнире. У нас есть молодые футболисты, есть хорошая команда игроков", - сообщил Роналду.

Фаворитами турнира футболист считает сборные Бразилии, Аргентины, Франции, Испании и Германии: "Это команды, у которых самые высокие шансы на победу. Однако в 2016 году Португалия уже показала, что мы способны удивлять".