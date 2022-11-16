Рейтинг футбольных клубов, отправивших больше всего игроков на ЧМ-2022

Обнародован рейтинг клубов, отправившие больше всего игроков на чемпионат мира в Катаре в этом году.

Обнародован рейтинг клубов, отправившие больше всего игроков на чемпионат мира в Катаре в этом году.

Как сообщает Report, на первом месте в этом списке немецкая "Бавария".

17 игроков из Мюнхена вошли в 8 различных команд.

Английский "Манчестер Сити" и испанская "Барселона" заняли второе место. В чемпионате мира участвуют 16 футболистов из этих клубов.

13 игроков из английского "Манчестер Юнайтед" и испанского "Реал Мадрид" принимают участие в соревнованиях.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.