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Рейтинг футбольных клубов, отправивших больше всего игроков на ЧМ-2022

Рейтинг футбольных клубов, отправивших больше всего игроков на ЧМ-2022 Обнародован рейтинг клубов, отправившие больше всего игроков на чемпионат мира в Катаре в этом году.
Чемпионат мира - 2022
16 ноября 2022 г. 11:13
Рейтинг футбольных клубов, отправивших больше всего игроков на ЧМ-2022

Обнародован рейтинг клубов, отправившие больше всего игроков на чемпионат мира в Катаре в этом году.

Как сообщает Report, на первом месте в этом списке немецкая "Бавария".

17 игроков из Мюнхена вошли в 8 различных команд.

Английский "Манчестер Сити" и испанская "Барселона" заняли второе место. В чемпионате мира участвуют 16 футболистов из этих клубов.

13 игроков из английского "Манчестер Юнайтед" и испанского "Реал Мадрид" принимают участие в соревнованиях.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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