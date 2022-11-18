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Рейтинг футболистов по количеству голов, забитых на одном чемпионате мира

Рейтинг футболистов по количеству голов, забитых на одном чемпионате мира Международная федерация футбольной истории и статистики привела очередную статистику в преддверии чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
18 ноября 2022 г. 11:39
Рейтинг футболистов по количеству голов, забитых на одном чемпионате мира

Международная федерация футбольной истории и статистики в преддверии чемпионата мира 2022 года в Катаре обнародовала рейтинг игроков по количеству голов, забитых на одном чемпионате мира по футболу.

Как сообщает Report, бывший член сборной Франции Жюст Фонтен - обладатель рекорда по количеству голов, забитых на одном чемпионате (13 мячей в 1958 году). Второе место занял венгр Шандор Кочиш, забивший 11 голов в мундиале 1954 года, а третье - Герд Мюллер, забивший 10 голов на ЧМ 1970 года.

Отметим, что ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Футболист Страна Голы Матчи ЧМ
1 Жюст Фонтен Франция 13 6 1958
2 Шандор Кочиш Венгрия 11 5 1954
3 Герд Мюллер Германия 10 6 1970
4 Адемир Бразилия 9 6 1950
5 Эузебиу Португалия 9 6 1966
6 Роналдо Бразилия 8 7 2002
7 Гильермо Стабиле Аргентина 8 4 1930
8 Гжеегож Лято Польша 7 7 1974
9 Жаирзиньо Бразилия 7 6 1970
10 Леонидас Бразилия 7 5 1938
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Версия на азербайджанском языке Bir mundialda ən çox qol vurmuş futbolçular

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