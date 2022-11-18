Рейтинг футболистов по количеству голов, забитых на одном чемпионате мира

Международная федерация футбольной истории и статистики привела очередную статистику в преддверии чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Международная федерация футбольной истории и статистики в преддверии чемпионата мира 2022 года в Катаре обнародовала рейтинг игроков по количеству голов, забитых на одном чемпионате мира по футболу.

Как сообщает Report, бывший член сборной Франции Жюст Фонтен - обладатель рекорда по количеству голов, забитых на одном чемпионате (13 мячей в 1958 году). Второе место занял венгр Шандор Кочиш, забивший 11 голов в мундиале 1954 года, а третье - Герд Мюллер, забивший 10 голов на ЧМ 1970 года.

Отметим, что ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.