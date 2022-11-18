Рейтинг футболистов по количеству голов, забитых на одном чемпионате мира

Международная федерация футбольной истории и статистики в преддверии чемпионата мира 2022 года в Катаре обнародовала рейтинг игроков по количеству голов, забитых на одном чемпионате мира по футболу.
Как сообщает Report, бывший член сборной Франции Жюст Фонтен - обладатель рекорда по количеству голов, забитых на одном чемпионате (13 мячей в 1958 году). Второе место занял венгр Шандор Кочиш, забивший 11 голов в мундиале 1954 года, а третье - Герд Мюллер, забивший 10 голов на ЧМ 1970 года.
Отметим, что ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
|Футболист
|Страна
|Голы
|Матчи
|ЧМ
|1
|Жюст Фонтен
|Франция
|13
|6
|1958
|2
|Шандор Кочиш
|Венгрия
|11
|5
|1954
|3
|Герд Мюллер
|Германия
|10
|6
|1970
|4
|Адемир
|Бразилия
|9
|6
|1950
|5
|Эузебиу
|Португалия
|9
|6
|1966
|6
|Роналдо
|Бразилия
|8
|7
|2002
|7
|Гильермо Стабиле
|Аргентина
|8
|4
|1930
|8
|Гжеегож Лято
|Польша
|7
|7
|1974
|9
|Жаирзиньо
|Бразилия
|7
|6
|1970
|10
|Леонидас
|Бразилия
|7
|5
|1938