Президент ФИФА выразил соболезнования семье скончавшегося журналиста

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на смерть американского журналиста Гранта Уола во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина.

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на смерть американского журналиста Гранта Уола во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, президент ФИФА выразил соболезнования семье журналиста.

«Глубоко опечален новостями о кончине известного спортивного журналиста Гранта Уола во время четвертьфинального матча ЧМ-2022. Не хочется в это верить. Всего несколько дней назад ФИФА и Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) отметили вклад Гранта в популяризацию футбола путем освещения восьми чемпионатов мира подряд. Он также работал на нескольких женских чемпионатах мира по футболу и освещал другие международные спортивные соревнования.

Любовь Гранта к футболу была безмерной, и всем, кто следит за мировым футболом, будет не хватать его репортажей. От имени ФИФА и футбольного сообщества мы выражаем искренние соболезнования его жене Селин, его семье и друзьям в это трудное время», — сказал Инфантино.