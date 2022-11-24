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Полузащитник сборной Дании Дилэйни пропустит остаток чемпионата мира-2022

Полузащитник сборной Дании Дилэйни пропустит остаток чемпионата мира-2022 Полузащитник сборной Дании Томас Дилэйни, получивший травму левого колена во время первого матча чемпионата мира-2022 против Туниса (0:0), выбыл на четыре недели.
Чемпионат мира - 2022
24 ноября 2022 г. 02:03
Полузащитник сборной Дании Дилэйни пропустит остаток чемпионата мира-2022

Полузащитник сборной Дании Томас Дилэйни, получивший травму левого колена во время первого матча чемпионата мира-2022 против Туниса (0:0), выбыл на четыре недели.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу датской команды, 31-летний игрок не сможет принять участие в оставшейся части турнира.

"Его будет не хватать на поле и за его пределами. Другие игроки готовы, и у нас есть солидный состав на следующие матчи", - сказал тренер Каспер Юльманн.

Отметим, что 26 ноября Дания сыграет против Франции (начало в 20:00 по бакинскому времени), а 30 ноября - против Австралии (19:00).

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Danimarka millisinin aparıcı futbolçusu mundialın qalan hissəsini buraxacaq

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