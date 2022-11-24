Полузащитник сборной Дании Дилэйни пропустит остаток чемпионата мира-2022

Полузащитник сборной Дании Томас Дилэйни, получивший травму левого колена во время первого матча чемпионата мира-2022 против Туниса (0:0), выбыл на четыре недели.

Полузащитник сборной Дании Томас Дилэйни, получивший травму левого колена во время первого матча чемпионата мира-2022 против Туниса (0:0), выбыл на четыре недели.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу датской команды, 31-летний игрок не сможет принять участие в оставшейся части турнира.

"Его будет не хватать на поле и за его пределами. Другие игроки готовы, и у нас есть солидный состав на следующие матчи", - сказал тренер Каспер Юльманн.

Отметим, что 26 ноября Дания сыграет против Франции (начало в 20:00 по бакинскому времени), а 30 ноября - против Австралии (19:00).