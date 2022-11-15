Обнародован Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022

Обнародован Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022

Портал "Трансфермаркт" представил рейтинг наиболее высокооплачиваемых футболистов, которые примут участие на чемпионате мира в Катаре.

https://static.report.az/photo/229c98fc-663f-379f-b14e-a985730aceaa.jfif https://static.report.az/photo/229c98fc-663f-379f-b14e-a985730aceaa.jfif

Портал "Трансфермаркт" представил рейтинг наиболее высокооплачиваемых футболистов, которые примут участие на чемпионате мира в Катаре. Как сообщает Report, самым высокооплачиваемым игроком мундиаля стал выступающий за ПСЖ нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (160 млн евро). Второе место занял Винисиус Жуниор (120 млн евро), приглашенный в сборную Бразилии из клуба "Реал Мадрид". Первую тройку замкнул член сборной Англии Фил Фоден (110 млн евро), также выступающий за "Манчестер Сити". Далее следуют Джамаль Мусиала (Германия, 100 млн евро), Педро Гонсалес (Испания, 100 млн евро), Джуд Беллингем (Германия, 100 млн евро), Федерико Вальверде (Уругвай, 100 млн евро), Гарри Кейн (Англия, 90 млн евро), Букайо Сака (Англия, 90 млн евро), Гави (Испания, 90 млн евро). Подпишитесь на наш Telegram канал