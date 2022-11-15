О нас

Обнародован Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022

Обнародован Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022 Портал "Трансфермаркт" представил рейтинг наиболее высокооплачиваемых футболистов, которые примут участие на чемпионате мира в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
15 ноября 2022 г. 16:14
Обнародован Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022

Портал "Трансфермаркт" представил рейтинг наиболее высокооплачиваемых футболистов, которые примут участие на чемпионате мира в Катаре.

Как сообщает Report, самым высокооплачиваемым игроком мундиаля стал выступающий за ПСЖ нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (160 млн евро).

Второе место занял Винисиус Жуниор (120 млн евро), приглашенный в сборную Бразилии из клуба "Реал Мадрид".

Первую тройку замкнул член сборной Англии Фил Фоден (110 млн евро), также выступающий за "Манчестер Сити".

Далее следуют Джамаль Мусиала (Германия, 100 млн евро), Педро Гонсалес (Испания, 100 млн евро), Джуд Беллингем (Германия, 100 млн евро), Федерико Вальверде (Уругвай, 100 млн евро), Гарри Кейн (Англия, 90 млн евро), Букайо Сака (Англия, 90 млн евро), Гави (Испания, 90 млн евро).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DÇ-2022-nin ən bahalı futbolçuları açıqlanıb

Самое читаемое

В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
10 ноября 2022 г. 15:33
Рашад Даглы совершил убийство
Рашад Даглы совершил убийство
9 ноября 2022 г. 07:44
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
11 ноября 2022 г. 12:55
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
10 ноября 2022 г. 21:08
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
ВидеоЧисло пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
13 ноября 2022 г. 21:48
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
10 ноября 2022 г. 14:04
Стала известна причина и подробности убийства, в котором подозревается Рашад Даглы
Стала известна причина и подробности убийства, в котором подозревается Рашад Даглы
11 ноября 2022 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi