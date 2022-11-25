Неймар оценил шансы снова выйти на поле на ЧМ после полученной травмы

Нападающий сборной Бразилии Неймар на своей странице в социальных сетях высказался о полученной травме в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 против Сербии.

Нападающий сборной Бразилии Неймар на своей странице в социальных сетях высказался о полученной травме в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 против Сербии.

Как передает Report , футболист отметил, что сегодняшний день стал одним из самых тяжелых за всю карьеру.

"Снова это случилось на чемпионате мира. Да, я получил травму, но я уверен, что у меня будет возможность сыграть на этом турнире и думаю, что смогу помочь моим товарищам по команде и себе", - написал Неймар.

Ранее врач сборной Бразилии подтвердил, что Неймар не сыграет в следующем матче ЧМ-2022.

30-летний нападающий повредил связки правой лодыжки в матче со сборной Сербии в 1-м туре группового этапа турнира. Южноамериканская команда одержала победу со счетом 2:0. Оба мяча забил нападающий Ришарлисон.