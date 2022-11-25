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Неймар оценил шансы снова выйти на поле на ЧМ после полученной травмы

Неймар оценил шансы снова выйти на поле на ЧМ после полученной травмы Нападающий сборной Бразилии Неймар на своей странице в социальных сетях высказался о полученной травме в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 против Сербии.
Чемпионат мира - 2022
25 ноября 2022 г. 22:38
Неймар оценил шансы снова выйти на поле на ЧМ после полученной травмы

Нападающий сборной Бразилии Неймар на своей странице в социальных сетях высказался о полученной травме в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 против Сербии.

Как передает Report, футболист отметил, что сегодняшний день стал одним из самых тяжелых за всю карьеру.

"Снова это случилось на чемпионате мира. Да, я получил травму, но я уверен, что у меня будет возможность сыграть на этом турнире и думаю, что смогу помочь моим товарищам по команде и себе", - написал Неймар.

Ранее врач сборной Бразилии подтвердил, что Неймар не сыграет в следующем матче ЧМ-2022.

30-летний нападающий повредил связки правой лодыжки в матче со сборной Сербии в 1-м туре группового этапа турнира. Южноамериканская команда одержала победу со счетом 2:0. Оба мяча забил нападающий Ришарлисон.

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Версия на азербайджанском языке Neymar: "Mən Tanrının oğluyam və imanım sonsuzdur"

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