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Неймар назвал преимущество ЧМ в Катаре в сравнении с предыдущими мундиалями

Неймар назвал преимущество ЧМ в Катаре в сравнении с предыдущими мундиалями Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдет в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
12 ноября 2022 г. 05:02
Неймар назвал преимущество ЧМ в Катаре в сравнении с предыдущими мундиалями

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдет в Катаре.

Его слова передает 101 Great Goals, передает Report.

“Подготовка к этому чемпионату мира идет лучше, чем обычно, потому что она приходится на середину сезона, когда игроки в лучшей физической форме. Игроки могут устать к концу сезона, поэтому я думаю, что уровень этого чемпионата мира будет очень высоким”, - сказал Неймар.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на “Национальном стадионе”.

Сборная Бразилии на групповом этапе сыграет с Камеруном, Сербией и Швейцарией. В последний раз бразильский футболисты становились чемпионами мира в 2002 году. На мундиале в России в 2018 году сборная Бразилии покинула турнир на стадии четвертьфинала.

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Версия на азербайджанском языке Neymar DÇ-2022-nin əvvəlki mundiallardan üstünlüyünü açıqlayıb

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