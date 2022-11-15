Названы самые возрастные и самые молодые игроки ЧМ-2022

ФИФА утвердила составы сборных на чемпионат мира-2022 в Катаре.

ФИФА утвердила составы сборных на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Как передает Report, самым возрастным игроком на предстоящем мундиале станет голкипер сборной Мексики Альфредо Талавера, которому на данный момент 40 лет.

Топ-5 самых возрастных игроков ЧМ-2022:

1. Альфредо Талавера – 40 лет (18.09.1982), сборная Мексики;

2. Атиба Хатчинсон – 39 лет (08.02.1983), сборная Канады;

3. Пепе – 39 лет (26.08.1983), сборная Португалии;

4. Кавасима – 39 лет (20.03.1983), сборная Японии;

5. Дани Алвес – 39 лет (06.05.1983), сборная Бразилии.

Самым молодым игроком на предстоящем мундиале станет Юссуфа Мукоко из сборной Германии – он родился 20 ноября 2004 года. В день начала ЧМ-2022 игроку исполнится 18 лет.

Второе место в рейтинге самых молодых игроков предстоящего мундиаля занимает нападающий сборной Австралии Гаранг Куол (дата рождения - 15 сентября 2004 года). Замыкает тройку наиболее юных футболистов полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Гави (6 августа 2004 года).