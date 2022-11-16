Названы самые возрастные и самые молодые главные тренеры на ЧМ-2022

Названы самые возрастные и самые молодые главные тренеры национальных сборных на ЧМ-2022 по футболу, который пройдет в Катаре.
Как передает Report, самым возрастным главным тренером на предстоящем мундиале станет руководитель сборной Нидерландов Альфредо Талавера, которому на данный момент 71 год.
Возглавляющий сборную Аргентины 44-летний Лионель Скалони - самый молодой главный тренер на чемпионате.
Самым старшим капитаном турнира является канадец Атиба Хатчинсон (39 лет), а самым молодым - англичанин Гарри Кейн (29 лет).