Названы самые возрастные и самые молодые главные тренеры на ЧМ-2022

Названы самые возрастные и самые молодые главные тренеры национальных сборных на ЧМ-2022 по футболу, который пройдет в Катаре

Названы самые возрастные и самые молодые главные тренеры национальных сборных на ЧМ-2022 по футболу, который пройдет в Катаре.

Как передает Report, самым возрастным главным тренером на предстоящем мундиале станет руководитель сборной Нидерландов Альфредо Талавера, которому на данный момент 71 год.

Возглавляющий сборную Аргентины 44-летний Лионель Скалони - самый молодой главный тренер на чемпионате.

Самым старшим капитаном турнира является канадец Атиба Хатчинсон (39 лет), а самым молодым - англичанин Гарри Кейн (29 лет).