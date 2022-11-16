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Названы самые возрастные и самые молодые главные тренеры на ЧМ-2022

Названы самые возрастные и самые молодые главные тренеры на ЧМ-2022 Названы самые возрастные и самые молодые главные тренеры национальных сборных на ЧМ-2022 по футболу, который пройдет в Катаре
Чемпионат мира - 2022
16 ноября 2022 г. 15:10
Названы самые возрастные и самые молодые главные тренеры на ЧМ-2022

Названы самые возрастные и самые молодые главные тренеры национальных сборных на ЧМ-2022 по футболу, который пройдет в Катаре.

Как передает Report, самым возрастным главным тренером на предстоящем мундиале станет руководитель сборной Нидерландов Альфредо Талавера, которому на данный момент 71 год.

Возглавляющий сборную Аргентины 44-летний Лионель Скалони - самый молодой главный тренер на чемпионате.

Самым старшим капитаном турнира является канадец Атиба Хатчинсон (39 лет), а самым молодым - англичанин Гарри Кейн (29 лет).

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Версия на азербайджанском языке Qətərdəki mundialın ən gənc və ən yaşlıları

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