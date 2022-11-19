Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре

Портал Goal.com составил собственный рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата мира - 2022 в Катаре.

Портал Goal.com составил собственный рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата мира - 2022 в Катаре.

Как сообщает Report, первое место в рейтинге занимает сборная Бразилии. Далее в списке претендентов на триумф следуют национальные команды Аргентины и Германии.

В топ-10 также вошли Испания, Франция, Англия, Нидерланды, Дания, Бельгия и Хорватия.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".