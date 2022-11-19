О нас

Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре

Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре Портал Goal.com составил собственный рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата мира - 2022 в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
19 ноября 2022 г. 09:09
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре

Портал Goal.com составил собственный рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата мира - 2022 в Катаре.

Как сообщает Report, первое место в рейтинге занимает сборная Бразилии. Далее в списке претендентов на триумф следуют национальные команды Аргентины и Германии.

В топ-10 также вошли Испания, Франция, Англия, Нидерланды, Дания, Бельгия и Хорватия.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
15 ноября 2022 г. 09:20
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
18 ноября 2022 г. 12:33
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
15 ноября 2022 г. 10:07
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
ВидеоЧисло пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
13 ноября 2022 г. 21:48
В торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
ФотоВ торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
12 ноября 2022 г. 12:05
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
В Азербайджане обеспечат доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение 5 лет
В Азербайджане обеспечат доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение 5 лет
12 ноября 2022 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi