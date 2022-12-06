Наставник сборной Испании извинился перед болельщиками после вылета команды с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике принес извинения болельщикам национальной команды после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 с Марокко (0:0, 0:3 - по пенальти) и вылета с мундиаля.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике принес извинения болельщикам национальной команды после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 с Марокко (0:0, 0:3 - по пенальти) и вылета с мундиаля.

Как передает Report, об этом заявил он в эфире испанского телевидения.

"Я приношу извинения болельщикам сборной Испании, потому что они очень хорошо поддерживали, переживали за нас. Простите. Мы выложились без остатка, и нам лишь остается поздравить Марокко", - сказал Энрике.

В четвертьфинале чемпионата мира-2022 сборная Марокко сыграет с победителем противостояния Португалия - Швейцария.