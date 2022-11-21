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На ЧМ-2022 по футболу установлен антирекорд

На ЧМ-2022 по футболу установлен антирекорд На чемпионате мира по футболу в Катаре был зафиксирован антирекорд в истории мундиалей за последние 56 лет.
Чемпионат мира - 2022
21 ноября 2022 г. 10:35
На ЧМ-2022 по футболу установлен антирекорд

На чемпионате мира по футболу в Катаре был зафиксирован антирекорд в истории мундиалей за последние 56 лет.

Как сообщает Report, сборная Катара первой в истории из хозяек ЧМ проиграла матч открытия.

Футболисты сборной Катара проиграли команде Эквадора в стартовом матче домашнего чемпионата мира.

Встреча в Эль-Хауре завершилась со счетом 0:2. Футболисты обеих команд нанесли в матче 11 ударов, повторив антирекорд турнира.

Оба гола у эквадорцев забил капитан Эннер Валенсия - на 16-й минуте реализовал заработанный им же пенальти, а на 31-й удвоил преимущество своей сборной.

Всего на счету Валенсии пять голов в четырех матчах на чемпионатах мира - это рекорд сборной Эквадора. Форвард забил каждый из последних пяти голов сборной на чемпионатах мира, всего у него 37 мячей за сборную.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Açılış matçında qeydə alınan rekord və antirekordlar

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