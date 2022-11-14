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Международная федерация назвала лучших голкиперов в истории ЧМ 

Международная федерация назвала лучших голкиперов в истории ЧМ  Международная федерация футбольной истории и статистики (International Federation of Football History Statistics, IFFHS) провела исследование на новую тему в преддверии чемпионата мира этого года в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
14 ноября 2022 г. 12:14
Международная федерация назвала лучших голкиперов в истории ЧМ 

Международная федерация футбольной истории и статистики (International Federation of Football History & Statistics, IFFHS) провела исследование на новую тему в преддверии чемпионата мира в Катаре.

Как сообщает Report, названы лучшие голкиперы, которым удалось дольше остальных защитить свои ворота от мяча на чемпионате мира.

Бывший вратарь сборной Италии Вальтер Дзенга на турнире 1990 года в пяти матчах подряд (на протяжении 516 минут) не пропустил ни одного мяча.

Всего в истории чемпионатов мира только 9 вратарям удавалось продержаться более 400 минут подряд без пропущенных мячей.

За историю отборочных раундов ЧМ Ричард Уилсон из Новой Зеландии не пропустил ни одного гола за 921 минуту на отборочном этапе соревнований в 1982 году.

Футболист

Страна

Минуты

Начало серии

Окончание

1

Вальтер Дзенга

Италия

516

09/06/1990

03/07/1990

2

Питер Шилтон

Англия

500

16/06/1982

03/06/1986

3

Икер Касильяс

Испания

476

25/06/2010

13/06/2014

4

Зепп Майер

Германия

474

07/07/1974

18/06/1978

5

Джанлуиджи Буффон

Италия

459

17/06/2006

09/07/2006

6

Эмерсон Леао

Бразилия

457

03/06/1978

21/06/1978

7

Гордон Бэнкс

Англия

441

11/07/1966

26/07/1966

8

Оливер Кан

Германия

426

05/06/2002

30/06/2002

9

Карлос

Бразилия

400

01/06/1986

21/06/1986
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