Международная федерация назвала лучших голкиперов в истории ЧМ

Международная федерация футбольной истории и статистики (International Federation of Football History Statistics, IFFHS) провела исследование на новую тему в преддверии чемпионата мира этого года в Катаре.

Международная федерация футбольной истории и статистики (International Federation of Football History & Statistics, IFFHS) провела исследование на новую тему в преддверии чемпионата мира в Катаре.

Как сообщает Report, названы лучшие голкиперы, которым удалось дольше остальных защитить свои ворота от мяча на чемпионате мира.

Бывший вратарь сборной Италии Вальтер Дзенга на турнире 1990 года в пяти матчах подряд (на протяжении 516 минут) не пропустил ни одного мяча.

Всего в истории чемпионатов мира только 9 вратарям удавалось продержаться более 400 минут подряд без пропущенных мячей.

За историю отборочных раундов ЧМ Ричард Уилсон из Новой Зеландии не пропустил ни одного гола за 921 минуту на отборочном этапе соревнований в 1982 году.