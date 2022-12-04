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Месси установил рекорд чемпионатов мира

Месси установил рекорд чемпионатов мира Вчера состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором играли сборные Аргентины и Австралии. Команды встретились на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне.
Чемпионат мира - 2022
4 декабря 2022 г. 09:46
Месси установил рекорд чемпионатов мира

Вчера состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором играли сборные Аргентины и Австралии. Команды встретились на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне.

Как передает Report со ссылкой на Squawka, финальный свисток главного арбитра встречи Шимона Марциняка зафиксировал победу аргентинской сборной со счетом 2:1.

Лучшим игроком матча был признан нападающий победителей Лионель Месси, отметившийся по ходу игры забитым мячом. Данная награда стала восьмой в карьере аргентинца. До этого он признавался лучшим игроком отдельной встречи чемпионатов мира семь раз. Таким образом, Месси установил рекорд по количеству данных наград. Никто в истории чемпионатов мира не получал восемь статуэток MVP, сообщает агентство.

Напомним, на счету аргентинца три гола и одна результативная передача в четырех матчах нынешнего чемпионата мира. В 1/4 финала турнира сборная Аргентины сыграет с национальной командой Нидерландов.

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Версия на азербайджанском языке Messi dünya çempionatlarında yeni rekord müəyyənləşdirib

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