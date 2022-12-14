Месси стал лучшим бомбардиром сборной Аргентины на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси во вторник забил 11-й гол на чемпионатах мира и обогнал в списке лучших бомбардиров команды на мировых первенствах Габриэля Батистуту.

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси во вторник забил 11-й гол на чемпионатах мира и обогнал в списке лучших бомбардиров команды на мировых первенствах Габриэля Батистуту.

Как сообщает Report , Месси отличился с пенальти в матче 1/2 финала чемпионата мира в Катаре против команды Хорватии и открыл счет в игре. На счету бывшего нападающего сборной Аргентины Батистуты 10 голов на чемпионатах мира.

Месси 35 лет, летом 2021 года он перешел в ПСЖ, в составе которого стал чемпионом Франции. С 2003 года Месси выступал за "Барселону", вместе с ней нападающий десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - в клубном чемпионате мира. В 2021 году Месси в рекордный седьмой раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.