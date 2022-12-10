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Месси оскорбил нападающего сборной Нидерландов

Месси оскорбил нападающего сборной Нидерландов Форвард сборной Аргентины Лионель Месси после четвертьфинальной встречи чемпионата мира 2022 года в Катаре с Нидерландами в грубой форме высказался в адрес нападающего оранжевых Ваута Вегорста.
Чемпионат мира - 2022
10 декабря 2022 г. 09:47
Месси оскорбил нападающего сборной Нидерландов

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси после четвертьфинальной встречи чемпионата мира 2022 года в Катаре с Нидерландами в грубой форме высказался в адрес нападающего оранжевых Ваута Вегорста.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован во время прямого эфира TyC Sport.

"На что ты смотришь, придурок? Давай, иди отсюда", - сказал Месси в эфире спортивного телеканала. Именно с этим игроком у Лионеля были стычки во время встречи.

Напомним, что 10 декабря завершился матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины. Команды встречались на стадионе "Лусаил Айконик". Основное и дополнительное время завершилось вничью - 2:2. В серии пенальти сильнее были подопечные Лионеля Скалони - 4:3.

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Версия на азербайджанском языке Lionel Messi Niderland millisinin futbolçusunu təhqir edib

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