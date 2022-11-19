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Матч открытия ЧМ-2022 доверили итальянскому арбитру

Матч открытия ЧМ-2022 доверили итальянскому арбитру Стартовый матч чемпионата мира 2022 года в Катаре с участием хозяев турнира и эквадорцев доверено отработать итальянскому арбитру Даниэле Орсато.
Чемпионат мира - 2022
19 ноября 2022 г. 06:16
Матч открытия ЧМ-2022 доверили итальянскому арбитру

Стартовый поединок чемпионата мира 2022 года в Катаре с участием хозяев турнира и эквадорцев доверено отработать итальянскому арбитру Даниэле Орсато.

Как передает Report со ссылкой на DAZN, он станет первым итальянским судьей, который будет работать на матче открытия чемпионата мира. Ранее в истории такого не случалось. Зато трижды итальянцы обслуживали финалы - Серхио Гонелла в 1978 году (Аргентина - Нидерланды), Пьерлуиджи Коллина в 2002-м (Германия - Бразилия) и Никола Риццоли в 2014-м (Аргентина - Германия).

Напомним, чемпионат мира по футболу стартует в Катаре в воскресенье, 20 ноября. Катар и Эквадор проведут первую игру турнира на стадионе "Эль-Байт" в городе Эль-Хаур. Стартовый свисток Орсато прозвучит в 20:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022-nin açılış oyunu italiyalı hakimə həvalə edilib

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