Матч открытия ЧМ-2022 доверили итальянскому арбитру

Стартовый матч чемпионата мира 2022 года в Катаре с участием хозяев турнира и эквадорцев доверено отработать итальянскому арбитру Даниэле Орсато.

Стартовый поединок чемпионата мира 2022 года в Катаре с участием хозяев турнира и эквадорцев доверено отработать итальянскому арбитру Даниэле Орсато.

Как передает Report со ссылкой на DAZN, он станет первым итальянским судьей, который будет работать на матче открытия чемпионата мира. Ранее в истории такого не случалось. Зато трижды итальянцы обслуживали финалы - Серхио Гонелла в 1978 году (Аргентина - Нидерланды), Пьерлуиджи Коллина в 2002-м (Германия - Бразилия) и Никола Риццоли в 2014-м (Аргентина - Германия).

Напомним, чемпионат мира по футболу стартует в Катаре в воскресенье, 20 ноября. Катар и Эквадор проведут первую игру турнира на стадионе "Эль-Байт" в городе Эль-Хаур. Стартовый свисток Орсато прозвучит в 20:00 по бакинскому времени.