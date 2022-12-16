Марокканская федерация футбола отправила жалобу в ФИФА по судейству в матче с французами

Королевская марокканская федерация футбола (FRMF) отправила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу судейства в полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре против сборной Франции.

Королевская марокканская федерация футбола (FRMF) отправила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу судейства в полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре против сборной Франции.

Как передает Report, об этом в четверг сообщила пресс-служба марокканской федерации.

"FRMF выразила решительный протест против судейства бригады матча Марокко - Франция, - говорится в сообщении. - С этой целью мы направили в компетентный орган письмо, в котором описаны ошибки судьи, лишившие марокканскую сборную двух бесспорных пенальти. FRMF также выразила большое удивление тем, что система видеоассистента рефери (VAR) не отреагировала на эти моменты".

В среду сборная Франции со счетом 2:0 обыграла марокканцев в полуфинале мирового первенства. Главным арбитром встречи был мексиканец Артуро Рамос Паласуэлос. По мнению руководства FRMF, судья не назначил два пенальти в пользу африканской команды.