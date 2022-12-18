Лионель Месси догнал Пеле и побил рекорд Мальдини

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси догнал легендарного бразильца Пеле по числу забитых мячей в чемпионатах мира.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси догнал легендарного бразильца Пеле по числу забитых мячей в чемпионатах мира.

Как сообщает Report , открыв на 23-й минуте счёт в финальном матче чемпионата мира с Францией, 35-летний нападающий забил свой 12-й гол на мировых первенствах.

Помимо этого, Лионель Месси обошёл итальянского защитника Паоло Мальдини и стал рекордсменом по числу сыгранных минут на чемпионатах мира.

Аргентинец вышел в стартовом составе своей сборной в финальном матче чемпионата мира с Францией, который проходит в эти минуты. На счету Мальдини 2216 сыгранных минут в матчах планетарных первенств. Перед началом игры аналогичный показатель Лионеля Месси составлял 2194 минуты, чтобы побить рекорд итальянца, форвард "ПСЖ" должен был провести на поле 23 минуты, и он сумел добиться нужного результата.

Отметим, что сборная Аргентины ведет в счете 2:0 в заключительном матче чемпионата мира по футболу против сборной Франции.