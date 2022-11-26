Левандовски забил свой первый гол в рамках чемпионата мира

Завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Польши обыгрывает Саудовскую Аравию со счетом 2:0.

Завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Польши обыгрывает Саудовскую Аравию со счетом 2:0.

Как передает Report, второй мяч европейской команды был забит на 82-й минуте нападающим Робертом Левандовским, и это был его первый гол в карьере в рамках мундиаля.

Ранее форвард в этом матче отдал голевую передачу на 39-й минуте, после чего отличился полузащитник Пётр Зелиньски - это его самое первое результативное действие в рамках турнира. Также по ходу встречи Саудовская Аравия не смогла реализовать 11-метровый удар - на 45+1-й минуте не смог переиграть голкипера Салем Аль-Давсари.

В прошлом туре Польша сыграла вничью с Мексикой со счетом 0:0. Саудовская Аравия, в свою очередь, сенсационно обыграла Аргентину - 2:1.