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Кейн признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2022 Англия — Сенегал

Кейн признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2022 Англия — Сенегал 4 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Англии и Сенегала.
Чемпионат мира - 2022
5 декабря 2022 г. 02:09
Кейн признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2022 Англия — Сенегал

4 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Англии и Сенегала.

Как передает Report, команды играли на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

Встречу обслуживал главный арбитр Иван Бартон (Сальвадор). Сборная Англии одержала победу со счётом 3:0 и вышла в четвертьфинал турнира.

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн был признан лучшим игроком этого матча. Он отметился забитым голом в добавленное время к первому тайму. Беллингем совершил перехват у своего радиуса штрафной, разогнал контратаку по центру, далее отдал передачу на ход Фодену, тот уже перевёл мяч Кейну, который ворвался в штрафную и плотным ударом поразил цель. Этот гол стал первым на чемпионате мира для капитана английской команды.

Отметим, что в 1/4 финала англичане сыграют с Францией. Встреча состоится в субботу, 10 декабря. Начало матча — в 23:00.

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