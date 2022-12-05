Кейн признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2022 Англия — Сенегал

4 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Англии и Сенегала.

4 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Англии и Сенегала.

Как передает Report , команды играли на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

Встречу обслуживал главный арбитр Иван Бартон (Сальвадор). Сборная Англии одержала победу со счётом 3:0 и вышла в четвертьфинал турнира.

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн был признан лучшим игроком этого матча. Он отметился забитым голом в добавленное время к первому тайму. Беллингем совершил перехват у своего радиуса штрафной, разогнал контратаку по центру, далее отдал передачу на ход Фодену, тот уже перевёл мяч Кейну, который ворвался в штрафную и плотным ударом поразил цель. Этот гол стал первым на чемпионате мира для капитана английской команды.

Отметим, что в 1/4 финала англичане сыграют с Францией. Встреча состоится в субботу, 10 декабря. Начало матча — в 23:00.