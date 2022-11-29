Известны три участника плей-офф чемпионата мира-2022

На чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре завершился второй тур группового этапа, по итогам которого уже три сборные гарантировали себе выход в плей-офф мирового первенства.

На чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре завершился второй тур группового этапа, по итогам которого уже три сборные гарантировали себе выход в плей-офф мирового первенства.

Как передает Report, первой в стадию 1/8 финала вышла национальная команда Франции, одержавшая в своей группе уже две победы. В первом туре французы разгромили Австралию со счетом 4:1, а во втором оказались сильнее Дании - 2:1.

Также путевку в плей-офф гарантировала себе Бразилия, набравшая на групповом этапе уже шесть очков. Южноамериканцы обыграли Сербию с результатом 2:0, а во втором туре дожали в концовке поединка Швейцарию - 1:0.

Поединок Португалии и Уругвая закрывал второй тур группового этапа и завершился победой португальцев со счетом 2:0. В первом туре команда также одолела Гану с результатом 3:2 и, набрав шесть очков, вышла в плей-офф.

Третий, заключительный, тур группового этапа чемпионата мира стартует 29 ноября.