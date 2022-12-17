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Игравший в Азербайджане известный футболист назвал лучших на ЧМ-2022

Игравший в Азербайджане известный футболист назвал лучших на ЧМ-2022 Носивший форму азербайджанского "Сабаила" в 2019-2020 годах Майкл Эссьен назвал самых лучших футболистов на чемпионате мира в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
17 декабря 2022 г. 16:11
Игравший в Азербайджане известный футболист назвал лучших на ЧМ-2022

Носивший форму азербайджанского "Сабаила" в 2019-2020 годах Майкл Эссьен назвал самых лучших футболистов на чемпионате мира в Катаре.

Как сообщает Report, 40-летний бывший полузащитник назвал лучших по его мнению футболистов по каждой позиции.

По мнению ганского специалиста, лучшим вратарем является голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, защитником – член сборной Франции Рафаэль Варан, полузащитником – носящий форму сборной Англии Джуд Беллингем.

Лучшим футболистом ЧМ-2022 Эссьен посчитал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Финал чемпионата мира 2022 года состоится 18 декабря между сборными Франции и Аргентины.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda oynamış məşhur futbolçu DÇ-2022-nin ən yaxşılarını açıqlayıb

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