Игравший в Азербайджане известный футболист назвал лучших на ЧМ-2022

Носивший форму азербайджанского "Сабаила" в 2019-2020 годах Майкл Эссьен назвал самых лучших футболистов на чемпионате мира в Катаре.

Носивший форму азербайджанского "Сабаила" в 2019-2020 годах Майкл Эссьен назвал самых лучших футболистов на чемпионате мира в Катаре.

Как сообщает Report, 40-летний бывший полузащитник назвал лучших по его мнению футболистов по каждой позиции.

По мнению ганского специалиста, лучшим вратарем является голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, защитником – член сборной Франции Рафаэль Варан, полузащитником – носящий форму сборной Англии Джуд Беллингем.

Лучшим футболистом ЧМ-2022 Эссьен посчитал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Финал чемпионата мира 2022 года состоится 18 декабря между сборными Франции и Аргентины.