Госдепартамент США работает над репатриацией тела скончавшегося во время ЧМ журналиста

Госдеп США работает над возвращением на родину тела журналиста Гранта Уола, скончавшегося во время матча четвертьфинала чемпионата мира между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 пен). Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, что

Госдеп США работает над возвращением на родину тела журналиста Гранта Уола, скончавшегося во время матча четвертьфинала чемпионата мира между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 пен). Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, что ведомство ведёт общение с семьёй Уола.

Как передает Report , об этом сообщает CNN.

48-летнему журналисту стало плохо во время матча на стадионе «Лусайл Айконик». С чаши стадиона его унесли в пресс-центр, где Уола и не стало. Причины смерти пока не называются, но брат Уола считает, что его могли убить. Журналист ранее пришёл на матч между США и Уэльсом (1:1) в радужной футболке. Тогда у Уола отобрали телефон и попросили снять футболку, однако в дальнейшем извинились и пропустили на матч.