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Главный тренер сборной Ганы покидает свой пост

Главный тренер сборной Ганы покидает свой пост Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо подтвердил, что покинет свой пост в национальной команде.
Чемпионат мира - 2022
3 декабря 2022 г. 00:46
Главный тренер сборной Ганы покидает свой пост

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо подтвердил, что покинет свой пост в национальной команде.

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sports.

«Я еще в октябре прошлого года, когда приступил к работе в качестве главного тренера Ганы, сказал, что после чемпионата мира уйду. На данный момент я и моя семья видим свое будущее в Германии. Мне нравится моя роль в дортмундской «Боруссии».

С первого дня работы в сборной все знали, что если мы попадем на чемпионат мира, то после турнира я уйду в отставку, несмотря ни на что, даже если бы мы стали чемпионами мира. Это решение для моей семьи», - сказал Аддо.

Отметим, что сборная Ганы на групповой стадии ЧМ-2022 обыграла Южную Корею (3:2) и проиграла Португалии (2:3) и Уругваю (0:2). Команда заняла последнее место в группе Н.

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