Финальный поединок ЧМ-2022 посетят 50 тысяч аргентинских фанатов

Финал чемпионата мира – 2022 в Катаре между сборными Франции и Аргентины соберёт 50 тысяч аргентинских и 6 тысяч французских болельщиков.

Финал чемпионата мира – 2022 в Катаре между сборными Франции и Аргентины соберёт 50 тысяч аргентинских и 6 тысяч французских болельщиков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на L'Equipe.

Стадион "Лусаил Айконик", который примет заключительную встречу мирового первенства, в общей сложности вмещает в себя 88 966 зрителей.

По ходу мундиаля на всех матчах бело-голубых практически подавляющее большинство зрителей поддерживало южноамериканцев. Исключением, по некоторым данным, можно назвать лишь одну встречу, Аргентина- Мексика, во время которой на трибунах арены "Лусаил Айконик" просматривалось примерное равенство в количестве фанатов.

Финальный матч ЧМ Аргентина – Франция состоится 18 декабря.

