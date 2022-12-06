Еще одна сборная осталась без главного тренера после вылета с ЧМ-2022 в Катаре

Португальский главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту объявил об уходе с занимаемого поста.

Португальский главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту объявил об уходе с занимаемого поста.

Как передает Report , 53-летний специалист принял такое решение после проигрыша бразильцам в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

"Для нас чемпионат мира закончился и сейчас нужно подумать о будущем, которое не связано со сборной Южной Кореи. Я собираюсь отдохнуть, а затем решить, что буду делать. Я только что сообщил об этом игрокам, президенту федерации. Решение об уходе я принял еще в сентябре. Сегодня я просто подтвердил свое намерение", - отметил П. Бенту.

Корейцы уступили сборной Бразилии со счетом 1:4 и покинули турнир на первой стадии раунда плей-офф. Южноамериканцы в четвертьфинале сыграют с командой Хорватии.

Сборная Южной Кореи третий раз в истории вышла из группы на чемпионатах мира. Ранее она пробивалась в 1/8 финала на турнирах 2002-го и 2010-х годов.

После победы над португальцами во встрече заключительного тура группового этапа Паулу Бенту стал первым тренером с 2010 года, обыгравшим в матче чемпионата мира свою родную страну.