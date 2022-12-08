Два футболиста сборной Португалии покинут расположение сборной

Защитник Нуну Мендеш и полузащитник Данилу Перрейра покинут расположение сборной Португалии в Катаре.

Защитник Нуну Мендеш и полузащитник Данилу Перрейра покинут расположение сборной Португалии в Катаре.

Как передает Report , об этом сообщает SIC Noticias.

Руководство «Пари Сен-Жермен» попросило игроков вернуться в Париж для лечения травм, полученных на чемпионате мира-2022.

Мендеш получил повреждение бедра в концовке матча группового турнира против Уругвая (2:0), а Перрейра сломал ребро, успев сыграть лишь в стартовой встрече на турнире.

Отметим, что сборная Португалии вышла в 1/4 финала чемпионата мира-2022, где сыграет с командой Марокко. Матч пройдет в субботу, 10 декабря.