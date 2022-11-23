ЧМ-2022: Жиру повторил достижение Анри, Мбаппе побил мировой рекорд

Нападающий сборной Франции и итальянского "Милана" Оливье Жиру повторил достижение бывшего форварда французской национальной команды Тьерри Анри.
Как передает
В то же время 36-летний игрок "Милана" стал самым возрастным бомбардиром в истории своей национальной команды.
Наряду с этим, Килиан Мбаппе, забивший третий гол в ворота сборной Австралии в том же матче, стал самым молодым французом, достигшим отметки в пять забитых мячей на ЧМ. Таким образом он обошел Жюста Фонтена, который забил пять голов к 24 годам в 1958 году.