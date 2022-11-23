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ЧМ-2022: Жиру повторил достижение Анри, Мбаппе побил мировой рекорд

ЧМ-2022: Жиру повторил достижение Анри, Мбаппе побил мировой рекорд Нападающий сборной Франции и итальянского "Милана" Оливье Жиру повторил достижение бывшего форварда французской национальной команды Тьерри Анри.
Чемпионат мира - 2022
23 ноября 2022 г. 01:53
ЧМ-2022: Жиру повторил достижение Анри, Мбаппе побил мировой рекорд

Нападающий сборной Франции и итальянского "Милана" Оливье Жиру повторил достижение бывшего форварда французской национальной команды Тьерри Анри.

Как передает Report, Жиру отметился дублем в матче первого тура чемпионата мира в игре с Австралией, его голы принесли победу команде Дидье Дешама. Таким образом 36-летний игрок забил 52-й гол за сборную и сравнялся по этому показателю с Анри в рейтинге бомбардиров.

В то же время 36-летний игрок "Милана" стал самым возрастным бомбардиром в истории своей национальной команды.

Наряду с этим, Килиан Мбаппе, забивший третий гол в ворота сборной Австралии в том же матче, стал самым молодым французом, достигшим отметки в пять забитых мячей на ЧМ. Таким образом он обошел Жюста Фонтена, который забил пять голов к 24 годам в 1958 году.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Jiru Anrinin rekordunu təkrarlayıb, Mbappe tarixə düşüb

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