ЧМ-2022: Япония вырвала победу у Германии

23 ноября состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными Германии и Японии.

23 ноября состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными Германии и Японии.

Как сообщает Report, встреча состоялась на стадионе "Халифа Интернейшнл" в Дохе.

Первые полчаса встречи прошли под полным доминированием сборной Германии. Благодаря этому бундестим смогла выйти вперёд на 33-й минуте, когда полузащитник Илкай Гюндоган реализовал 11-метровый удар, который был назначен за фол в штрафной на Давиде Рауме.

Однако на 75-й минуте Япония сумела сравнять счет благодаря голу Рицу Доана, который замкнул мяч в пустые ворота. Через восемь минут японцы вышли вперед, когда прорвавшийся по флангу Такума Асано сильно пробил в ближний угол под перекладину, Мануэль Нойер спасти свою команду не смог.

В оставшиеся минуты Германия пыталась сравнять счет, но Япония уверенно отражала атаки. Встреча завершилась победой Японии со счетом 2:1.

