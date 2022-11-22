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ЧМ-2022: Власти Катара сообщили о первом изъятии наркотиков во время мундиаля

ЧМ-2022: Власти Катара сообщили о первом изъятии наркотиков во время мундиаля Власти Катара 21 ноября объявили о первом изъятии наркотиков во время чемпионата мира-2022.
Чемпионат мира - 2022
22 ноября 2022 г. 03:23
ЧМ-2022: Власти Катара сообщили о первом изъятии наркотиков во время мундиаля

Власти Катара 21 ноября объявили о первом изъятии наркотиков во время чемпионата мира-2022.

Как передает Report, об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на AFP.

По данным источника, таможенная служба международного аэропорта Хамад в Дохе страны провела первое изъятие запрещенных веществ во время ЧМ-2022. Таможенники обнаружили 1 990 таблеток трамадола (мощное болеутоляющее средство, может вызывать сильную зависимость) и 464,5 грамма гашиша в багаже пассажира, информация о котором не разглашается.

Отметим, что наказания в Катаре за хранение, употребление или торговлю наркотиками очень суровы, включая длительные тюремные сроки, крупные штрафы и депортацию из страны для иностранцев.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Qətərdə mundial vaxtı ilk dəfə narkotik müsadirə edilib

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