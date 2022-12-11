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ЧМ-2022: В Париже задержали более 40 человек после выхода Марокко и Франции в полуфинал

ЧМ-2022: В Париже задержали более 40 человек после выхода Марокко и Франции в полуфинал Локальные стычки с полицией на фоне массовых гуляний после выхода в полуфинал ЧМ по футболу в Катаре сборных Марокко и Франции завершились задержанием 42 человек.
Чемпионат мира - 2022
11 декабря 2022 г. 12:42
ЧМ-2022: В Париже задержали более 40 человек после выхода Марокко и Франции в полуфинал

Локальные стычки с полицией на фоне массовых гуляний после выхода в полуфинал ЧМ по футболу в Катаре сборных Марокко и Франции завершились задержанием 42 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные префектуры полиции.

В течение вечера субботы на Елисейских полях присутствовало одновременно более 20 тыс. человек. Несмотря на плотную толпу и затрудненное автомобильное движение, полиции не пришлось разгонять участников гуляний, и лишь отдельные локальные стычки с правоохранителями потребовали применения слезоточивого газа.

Большинство инцидентов происходили ближе к полуночи. В частности, группы агрессивно настроенных болельщиков разломали несколько строительных ограждений на тротуаре и начали бросать камни и бутылки в полицейских и жандармов, а также запускать в их сторону фейерверки. По информации телеканала, на соседних улицах также были сожжены два скутера.

В субботу команда Марокко обыграла сборную Португалии со счетом 1:0, обеспечив себе выход в полуфинал, став первой африканской сборной в истории, которой удалось выйти в 1/2 финала мировых первенств. В среду ей будет противостоять сборная Франции, обыгравшая Англию со счетом 2:1 в матче четвертьфинала, состоявшемся позже в тот же день.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоDÇ-2022: Mərakeşli azarkeşlər Parisdə iğtişaşlar törədib

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