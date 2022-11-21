ЧМ-2022: Начался матч США-Уэльс

Стали известны стартовые составы сборных США и Уэльса на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.

Начался матч первого тура группы B между сборными США и Уэльса на чемпионате мира в Катаре.

Как сообщает Report, матч начался в 23:00 по бакинскому времени.

22:35

Стали известны стартовые составы сборных США и Уэльса на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.

Report представляет составы:

США: Тернер, Адамс, Циммерман, Веа, Дест, Мусах, Маккенни, Пулишич, Робинсон, Рим, Сарджмент.

Уэльс: Хенесси, Робертс, Ампаду, Дэвис, Джеймс, Мефам, Рэмзи, Родон, Уилсон, Уильямс Н., Бэйл.

Команды США и Уэльса встретятся на стадионе «Ахмед бин Али». Начало игры — в 23:00 по московскому времени.