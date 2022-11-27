ЧМ-2022: Начался матч Бельгии и Марокко

Начался матч Бельгии против Марокко в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.
16:43
Стали известны стартовые составы национальных команд Бельгии и Марокко на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Report представляет составы команд.
Бельгия: Куртуа, Витсель, Де Брейне, Альдервейрелд, Кастань, Вертонген, Э.Азар, Батшуайи, Онана, Менье, Т.Азар.
Марокко: Буну, Хакими, Агер, Мазрауи, Унаи, Амрабат, Саисс, Буфаль, Зиеш, Амалла, Эн-Несири.
Отметим, что матч между сборными Бельгии и Марокко начнется в 17:00.