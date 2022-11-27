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ЧМ-2022: Начался матч Бельгии и Марокко

ЧМ-2022: Начался матч Бельгии и Марокко Стали известны стартовые составы национальных команд Бельгии и Марокко на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Чемпионат мира - 2022
27 ноября 2022 г. 17:00
ЧМ-2022: Начался матч Бельгии и Марокко

Начался матч Бельгии против Марокко в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.

Как сообщает Report, матч начался в 17:00.

16:43

Стали известны стартовые составы национальных команд Бельгии и Марокко на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.

Report представляет составы команд.

Бельгия: Куртуа, Витсель, Де Брейне, Альдервейрелд, Кастань, Вертонген, Э.Азар, Батшуайи, Онана, Менье, Т.Азар.

Марокко: Буну, Хакими, Агер, Мазрауи, Унаи, Амрабат, Саисс, Буфаль, Зиеш, Амалла, Эн-Несири.

Отметим, что матч между сборными Бельгии и Марокко начнется в 17:00.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Belçika - Mərakeş oyunu başlayıb

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