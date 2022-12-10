ЧМ-2022: Начался матч Англии и Франции

Начался матч 1/4 финала ЧМ между Англией и Францией.
Как передает Report, матч начался в 23:00.
22:34
Стали известны стартовые составы Англии и Франции в матче 1/4 финала ЧМ-2022.
Report представляет составы.
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Хендерсон, Райс, Беллингем, Сака, Фоден, Кейн.
Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Т.Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Дембеле, Мбаппе, Жиру.
Победитель этой пары 14 декабря сыграет со сборной Марокко, которая ранее выбила Португалию (1:0).