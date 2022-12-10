О нас

ЧМ-2022: Начался матч Англии и Франции

ЧМ-2022: Начался матч Англии и Франции Стали известны стартовые составы Англии и Франции в матче 1/4 финала ЧМ-2022.
Чемпионат мира - 2022
10 декабря 2022 г. 23:00
ЧМ-2022: Начался матч Англии и Франции

Начался матч 1/4 финала ЧМ между Англией и Францией.

Как передает Report, матч начался в 23:00.

22:34

Стали известны стартовые составы Англии и Франции в матче 1/4 финала ЧМ-2022.

Report представляет составы.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Хендерсон, Райс, Беллингем, Сака, Фоден, Кейн.

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Т.Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Дембеле, Мбаппе, Жиру.

Победитель этой пары 14 декабря сыграет со сборной Марокко, которая ранее выбила Португалию (1:0).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ВидеоDÇ-2022: İngiltərə - Fransa oyununda hesab açılıb

Другие новости из категории

Сборная Марокко стала первой африканской командой, вышедшей в полуфинал чемпионата мира
Сборная Марокко стала первой африканской командой, вышедшей в полуфинал чемпионата мира
10 декабря 2022 г. 21:54
ЧМ-2022: Роналду покинул поле со слезами на глазах после поражения
ЧМ-2022: Роналду покинул поле со слезами на глазах после поражения
10 декабря 2022 г. 21:24
Президент ФИФА выразил соболезнования семье скончавшегося журналиста
Президент ФИФА выразил соболезнования семье скончавшегося журналиста
10 декабря 2022 г. 12:35
Американский спортивный журналист умер во время освещения ЧМ-2022
Американский спортивный журналист умер во время освещения ЧМ-2022
10 декабря 2022 г. 10:03
Месси оскорбил нападающего сборной Нидерландов
Месси оскорбил нападающего сборной Нидерландов
10 декабря 2022 г. 09:47
ЧМ-2022: Португалия сыграет с Марокко, Франция встретится с Англией
ЧМ-2022: Португалия сыграет с Марокко, Франция встретится с Англией
10 декабря 2022 г. 07:35
ЧМ-2022: Игроки сборных Аргентины и Нидерландов устроили потасовку после серии пенальти
ЧМ-2022: Игроки сборных Аргентины и Нидерландов устроили потасовку после серии пенальти
10 декабря 2022 г. 02:38
ЧМ-2022: Аргентина стала вторым полуфиналистом мундиаля
ЧМ-2022: Аргентина стала вторым полуфиналистом мундиаля
10 декабря 2022 г. 01:58
ЧМ-2022: Вратарь сборной Хорватии обновил рекорд чемпионатов мира
ЧМ-2022: Вратарь сборной Хорватии обновил рекорд чемпионатов мира
9 декабря 2022 г. 22:47
ЧМ-2022: Сборная Хорватии обыграла бразильцев и вышла в полуфинал
ЧМ-2022: Сборная Хорватии обыграла бразильцев и вышла в полуфинал
9 декабря 2022 г. 21:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi