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ЧМ-2022: Сегодня завершится групповой этап

ЧМ-2022: Сегодня завершится групповой этап Сегодня в Катаре завершится групповой этап чемпионата мира-2022.
Чемпионат мира - 2022
2 декабря 2022 г. 08:02
ЧМ-2022: Сегодня завершится групповой этап

Сегодня в Катаре завершится групповой этап чемпионата мира-2022.

Как сообщает Report, все участники 1/8 финала станут известны после игр групп G и H.

В группе G Бразилия, обеспечившая себе место в плей-офф, встретится с Камеруном. В другом матче Швейцария сыграет с Сербией. Если швейцарцы выиграют, они пройдут в плей-офф вне зависимости от исхода поединка Камерун-Бразилия.

ЧМ-2022

Групповой этап, III тур

2 декабря

Группа G

23:00. Камерун - Бразилия

23:00. Сербия - Швейцария

Очки: Бразилия - 6, Швейцария - 3, Камерун - 1, Сербия - 1.

Группа Н

19:00. Гана - Уругвай

19:00. Южная Корея - Португалия

Очки: Португалия - 6, Гана - 3, Южная Корея - 1, Уругвай - 1.

Отметим, что ранее в 1/8 финала вышли сборные Франции, Австралии, Нидерландов, Сенегала, Англии, США, Португалии, Бразилии, Аргентины, Польши, Марокко, Хорватии, Японии и Испании.

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