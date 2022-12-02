ЧМ-2022: Сегодня завершится групповой этап

Сегодня в Катаре завершится групповой этап чемпионата мира-2022.
Как сообщает Report, все участники 1/8 финала станут известны после игр групп G и H.
В группе G Бразилия, обеспечившая себе место в плей-офф, встретится с Камеруном. В другом матче Швейцария сыграет с Сербией. Если швейцарцы выиграют, они пройдут в плей-офф вне зависимости от исхода поединка Камерун-Бразилия.
ЧМ-2022
Групповой этап, III тур
2 декабря
Группа G
23:00. Камерун - Бразилия
23:00. Сербия - Швейцария
Очки: Бразилия - 6, Швейцария - 3, Камерун - 1, Сербия - 1.
Группа Н
19:00. Гана - Уругвай
19:00. Южная Корея - Португалия
Очки: Португалия - 6, Гана - 3, Южная Корея - 1, Уругвай - 1.
Отметим, что ранее в 1/8 финала вышли сборные Франции, Австралии, Нидерландов, Сенегала, Англии, США, Португалии, Бразилии, Аргентины, Польши, Марокко, Хорватии, Японии и Испании.