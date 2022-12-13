ЧМ-2022: Сегодня станет известен первый финалист

Стадия 1/2 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, стартует во вторник матчем с участием сборных Аргентины и Хорватии.

Стадия 1/2 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, стартует во вторник матчем с участием сборных Аргентины и Хорватии.

Как передает Report, встреча пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле, начало игры - в 23:00.

Аргентинцы заняли первое место в группе C - на старте турнира они потерпели сенсационное поражение от сборной Саудовской Аравии (1:2), после чего обыграли команды Мексики (2:0) и Польши (2:0). В 1/8 финала южноамериканская сборная переиграла австралийцев (2:1), а в четвертьфинале была сильнее команды Нидерландов (2:2, 4:3 - по пенальти). Хорваты стали вторыми в квартете F, сыграв вничью со сборными Марокко (0:0) и Бельгии (0:0), а также разгромив команду Канады (4:1). В плей-офф они одержали победы над сборными Японии (1:1, 3:1 - по пенальти) и Бразилии (1:1, 4:2 - по пенальти).

Сборные Аргентины и Хорватии встретятся в шестой раз в истории.