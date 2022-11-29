ЧМ-2022: Сегодня состоятся матчи последнего тура группового этапа

Сегодня состоится последний – III тур группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре.

Сегодня состоится последний – III тур группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре.

Как сообщает Report, в группе A сыграют Нидерланды - Эквадор и Катар - Сенегал.

В группе B Иран встретится с США, а сборная Англии с Уэльсом. Все команды этой группы имеют шанс выйти в 1/8 финала.

ЧМ-2022

Групповой этап, III тур

29 ноября

Группа А

19:00. Эквадор - Сенегал

Судья: Клеман Турпен (Франция).

Стадион "Халифа".

19:00. Нидерланды - Катар

Судья: Бакари Гассама (Гамбия).

Стадион "Аль-Бейт".

23:00. Иран - США

Судья: Мигель Матеу Лаос (Испания).

Стадион "Аль Тумама".

23:00. Уэльс - Англия

Судья: Славко Винчич (Словения).

Стадион "Ахмед ибн Али".

Отметим, что ранее в плей-офф вышли Франция, Бразилия и Португалия.