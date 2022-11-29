ЧМ-2022: Сегодня состоятся матчи последнего тура группового этапа

Сегодня состоится последний – III тур группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре.
Как сообщает Report, в группе A сыграют Нидерланды - Эквадор и Катар - Сенегал.
В группе B Иран встретится с США, а сборная Англии с Уэльсом. Все команды этой группы имеют шанс выйти в 1/8 финала.
ЧМ-2022
Групповой этап, III тур
29 ноября
Группа А
19:00. Эквадор - Сенегал
Судья: Клеман Турпен (Франция).
Стадион "Халифа".
19:00. Нидерланды - Катар
Судья: Бакари Гассама (Гамбия).
Стадион "Аль-Бейт".
23:00. Иран - США
Судья: Мигель Матеу Лаос (Испания).
Стадион "Аль Тумама".
23:00. Уэльс - Англия
Судья: Славко Винчич (Словения).
Стадион "Ахмед ибн Али".
Отметим, что ранее в плей-офф вышли Франция, Бразилия и Португалия.