ЧМ-2022: Сегодня состоится матч Испания - Германия

Сегодня состоятся еще 4 игры II тура в рамках группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре.
Как сообщает Report, первый матч дня состоится в группе E между Японией и Коста-Рикой. В другой встрече этой группы Испания, начавшая чемпионат мира с победы, сыграет со сборной Германии, которая неожиданно проиграла Японии в первом туре.
ЧМ-2022
Групповой этап, II тур
27 ноября
Группа Е
14:00. Япония - Коста-Рика
Судья: Майкл Оливер (Англия)
Стадион "Ахмед ибн Али".
23:00. Испания - Германия
Судья: Дэнни МакКелли (Нидерланды)
Стадион "Аль Бейт".
Очки: Испания - 3, Япония - 3, Германия - 0, Коста-Рика - 0.
Группа F
17:00. Бельгия - Марокко
Судья: Сесар Артуро Рамос (Мексика)
Стадион "Аль Тумама".
20:00. Хорватия - Канада
Судья: Андрес Матонте (Уругвай)
Стадион "Халифа".