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ЧМ-2022: Сегодня состоится матч Испания - Германия

ЧМ-2022: Сегодня состоится матч Испания - Германия Сегодня состоятся еще 4 игры II тура в рамках группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
27 ноября 2022 г. 07:43
ЧМ-2022: Сегодня состоится матч Испания - Германия

Сегодня состоятся еще 4 игры II тура в рамках группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре.

Как сообщает Report, первый матч дня состоится в ​​группе E между Японией и Коста-Рикой. В другой встрече этой группы Испания, начавшая чемпионат мира с победы, сыграет со сборной Германии, которая неожиданно проиграла Японии в первом туре.

ЧМ-2022

Групповой этап, II тур

27 ноября

Группа Е

14:00. Япония - Коста-Рика

Судья: Майкл Оливер (Англия)

Стадион "Ахмед ибн Али".

23:00. Испания - Германия

Судья: Дэнни МакКелли (Нидерланды)

Стадион "Аль Бейт".

Очки: Испания - 3, Япония - 3, Германия - 0, Коста-Рика - 0.

Группа F

17:00. Бельгия - Марокко

Судья: Сесар Артуро Рамос (Мексика)

Стадион "Аль Тумама".

20:00. Хорватия - Канада

Судья: Андрес Матонте (Уругвай)

Стадион "Халифа".

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Bu gün İspaniya - Almaniya oyunu keçiriləcək

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