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ЧМ-2022: Сегодня определятся последние четвертьфиналисты

ЧМ-2022: Сегодня определятся последние четвертьфиналисты Сегодня будут проведены последние два матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
6 декабря 2022 г. 07:35
ЧМ-2022: Сегодня определятся последние четвертьфиналисты

Сегодня будут проведены последние два матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Как сообщает Report, по итогам игр определятся последние два четвертьфиналиста мундиаля.

В первом матче дня сборная Испании, которую считают одним из фаворитов турнира, сыграет с Марокко. Встреча начнется в 19:00 по бакинскому времени. Игру будет судить аргентинский арбитр ФИФА Фернандо Рапалли.

В последней паре 1/8 финала сойдутся сборные Португалии и Швейцарии. Матч начнется в 23:00 по бакинскому времени. Главным арбитром назначен Сесар Артуро Рамос из Мексики.

ЧМ-2022

1/8 финала

6 декабря

19:00. Марокко - Испания
Судья: Фернандо Рапаллини (Аргентина)
Стадион "Эдьюкейшн сити".

23:00. Португалия - Швейцария
Судья: Сесар Артуро Рамос (Мексика)
Стадион "Лусаил".

Отметим, что ранее в 1/4 финала вышли сборные Нидерландов, Аргентины, Франции, Англии, Хорватии и Бразилии.

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