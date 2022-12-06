ЧМ-2022: Сегодня определятся последние четвертьфиналисты

Сегодня будут проведены последние два матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
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В первом матче дня сборная Испании, которую считают одним из фаворитов турнира, сыграет с Марокко. Встреча начнется в 19:00 по бакинскому времени. Игру будет судить аргентинский арбитр ФИФА Фернандо Рапалли.
В последней паре 1/8 финала сойдутся сборные Португалии и Швейцарии. Матч начнется в 23:00 по бакинскому времени. Главным арбитром назначен Сесар Артуро Рамос из Мексики.
ЧМ-2022
1/8 финала
6 декабря
19:00. Марокко - Испания
Судья: Фернандо Рапаллини (Аргентина)
Стадион "Эдьюкейшн сити".
23:00. Португалия - Швейцария
Судья: Сесар Артуро Рамос (Мексика)
Стадион "Лусаил".
Отметим, что ранее в 1/4 финала вышли сборные Нидерландов, Аргентины, Франции, Англии, Хорватии и Бразилии.