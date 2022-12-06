ЧМ-2022: Сегодня определятся последние четвертьфиналисты

Сегодня будут проведены последние два матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Сегодня будут проведены последние два матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Как сообщает Report , по итогам игр определятся последние два четвертьфиналиста мундиаля.

В первом матче дня сборная Испании, которую считают одним из фаворитов турнира, сыграет с Марокко. Встреча начнется в 19:00 по бакинскому времени. Игру будет судить аргентинский арбитр ФИФА Фернандо Рапалли.

В последней паре 1/8 финала сойдутся сборные Португалии и Швейцарии. Матч начнется в 23:00 по бакинскому времени. Главным арбитром назначен Сесар Артуро Рамос из Мексики.

ЧМ-2022

1/8 финала

6 декабря

19:00. Марокко - Испания

Судья: Фернандо Рапаллини (Аргентина)

Стадион "Эдьюкейшн сити".

23:00. Португалия - Швейцария

Судья: Сесар Артуро Рамос (Мексика)

Стадион "Лусаил".

Отметим, что ранее в 1/4 финала вышли сборные Нидерландов, Аргентины, Франции, Англии, Хорватии и Бразилии.