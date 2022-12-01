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ЧМ-2022: Сегодня определятся еще четыре участника 1/8 финала

ЧМ-2022: Сегодня определятся еще четыре участника 1/8 финала На чемпионате мира по футболу в Катаре сегодня завершится борьба в еще двух группах.
Чемпионат мира - 2022
1 декабря 2022 г. 07:25
ЧМ-2022: Сегодня определятся еще четыре участника 1/8 финала

На чемпионате мира по футболу в Катаре сегодня завершится борьба в еще двух группах.

Как передает Report, по итогам матчей третьего тура определятся еще четыре команды, которые пройдут в 1/8 финала мундиаля.

В группе E сборная Испании сыграет с Японией, а сборная Германии — с Коста-Рикой. В этой группе каждая команда все еще сохраняет шансы на выход из в плей-офф.

В группе F Канада встретится с Марокко, а Хорватия сойдется с Бельгией. Североамериканская команда уже упустила шансы выйти в плей-офф. Остальные сборные будут бороться за две путевки в 1/8 финала.

ЧМ-2022

Групповой этап, III тур

1 декабря

Группа Е
23:00. Коста-Рика - Германия
23:00. Япония - Испания
Очки: Испания - 4, Япония - 3, Коста-Рика - 3, Германия - 1.

Группа F
19:00. Канада - Марокко
19:00. Хорватия - Бельгия
Очки: Хорватия - 4, Марокко - 4, Бельгия - 3, Канада - 0.

Отметим, что ранее в 1/8 финала вышли сборные Франции, Австралии, Нидерландов, Сенегала, Англии, США, Португалии, Бразилии, Аргентины и Польши.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Bu gün 1/8 finalın daha 4 iştirakçısı bəlli olacaq

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