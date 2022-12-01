ЧМ-2022: Сегодня определятся еще четыре участника 1/8 финала

На чемпионате мира по футболу в Катаре сегодня завершится борьба в еще двух группах.
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В группе E сборная Испании сыграет с Японией, а сборная Германии — с Коста-Рикой. В этой группе каждая команда все еще сохраняет шансы на выход из в плей-офф.
В группе F Канада встретится с Марокко, а Хорватия сойдется с Бельгией. Североамериканская команда уже упустила шансы выйти в плей-офф. Остальные сборные будут бороться за две путевки в 1/8 финала.
ЧМ-2022
Групповой этап, III тур
1 декабря
Группа Е
23:00. Коста-Рика - Германия
23:00. Япония - Испания
Очки: Испания - 4, Япония - 3, Коста-Рика - 3, Германия - 1.
Группа F
19:00. Канада - Марокко
19:00. Хорватия - Бельгия
Очки: Хорватия - 4, Марокко - 4, Бельгия - 3, Канада - 0.
Отметим, что ранее в 1/8 финала вышли сборные Франции, Австралии, Нидерландов, Сенегала, Англии, США, Португалии, Бразилии, Аргентины и Польши.