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ЧМ-2022: Начался матч Франция - Дания

ЧМ-2022: Начался матч Франция - Дания Стали известны стартовые составы сборных Франции и Дании на матч второго тура группового этапа чемпионата мира, передает Report.
Чемпионат мира - 2022
26 ноября 2022 г. 20:08
ЧМ-2022: Начался матч Франция - Дания

В рамках первого тура группы D чемпионата мира начался матч Франция-Дания, который проходит в Катаре.

Как сообщает Report, игра началась в 20:00, судит ее польский арбитр Шимон Марчиняк.

19:32

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Дании на матч второго тура группового этапа чемпионата мира, передает Report.

Франция: Льорис, Эрнандес, Юпамекано, Варан, Кунде, Рабьо, Тчуамени, Гризманн, Мбаппе, Жиру, Дембеле.

Дания: Шмейхель, Мехле, Нельссон, Линдстрем, А. Кристенсен, Дамсгор, Р. Кристенсен, Хейбьерг, Эриксен, Корнелиус, Андерсен.

Встреча Франция - Дания начнется в 20:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Fransa - Danimarka matçı başlayıb

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