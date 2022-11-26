ЧМ-2022: Начался матч Франция - Дания

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Дании на матч второго тура группового этапа чемпионата мира, передает Report.

В рамках первого тура группы D чемпионата мира начался матч Франция-Дания, который проходит в Катаре.

Как сообщает Report, игра началась в 20:00, судит ее польский арбитр Шимон Марчиняк.

19:32

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Дании на матч второго тура группового этапа чемпионата мира, передает Report.

Франция: Льорис, Эрнандес, Юпамекано, Варан, Кунде, Рабьо, Тчуамени, Гризманн, Мбаппе, Жиру, Дембеле.

Дания: Шмейхель, Мехле, Нельссон, Линдстрем, А. Кристенсен, Дамсгор, Р. Кристенсен, Хейбьерг, Эриксен, Корнелиус, Андерсен.

Встреча Франция - Дания начнется в 20:00 по бакинскому времени.