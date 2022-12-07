ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала

Завершились заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В них разыгрывались последние путевки в следующую стадию.
Как передает Report, сборная Португалии разгромила со счетом 6:1 Швейцарию, а Марокко в серии пенальти сенсационно обыграло Испанию.
Расписание 1/4 финала ЧМ-2022 выглядит следующим образом:
9 декабря
В 19:00 по бакинскому времени состоится матч Хорватия - Бразилия. В 23:00 - будет дан стартовый свисток в игре Нидерланды - Аргентина.
10 декабря
В 19:00 по бакинскому времени начнется поединок между сборными Марокко и Португалии, а в 23:00 - Англия - Франция.