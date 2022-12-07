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ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала

ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала Завершились заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В них разыгрывались последние путевки в следующую стадию.
Чемпионат мира - 2022
7 декабря 2022 г. 01:51
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала

Завершились заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В них разыгрывались последние путевки в следующую стадию.

Как передает Report, сборная Португалии разгромила со счетом 6:1 Швейцарию, а Марокко в серии пенальти сенсационно обыграло Испанию.

Расписание 1/4 финала ЧМ-2022 выглядит следующим образом:

9 декабря

В 19:00 по бакинскому времени состоится матч Хорватия - Бразилия. В 23:00 - будет дан стартовый свисток в игре Нидерланды - Аргентина.

10 декабря

В 19:00 по бакинскому времени начнется поединок между сборными Марокко и Португалии, а в 23:00 - Англия - Франция.

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