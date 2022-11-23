ЧМ-2022: Представители Европы против сборных из Америки, Африки и Азии

Сегодня в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре состоятся еще четыре игры.
Как сообщает
Сборная Хорватии встретится с командой Марокко. В другом матче этой группы сойдутся Бельгия и Канада.
В группе E Германия сыграет с Японией, а Испания - с Коста-Рикой.
ЧМ-2022
23 ноября
Группа F
14:00. Марокко - Хорватия
Судья: Фернандо Рапаллини (Аргентина)
Стадион "Аль Бейт"
23:00. Бельгия - Канада
Судья: Джанни Сиказве (Замбия)
Стадион "Ахмед бин Али"
Группа Е
17:00 Германия – Япония
Судья: Иван Бартон (Сальвадор)
Стадион "Халифа"
20:00. Испания - Коста-Рика
Судья: Мухаммад Абдулла Мухаммад (ОАЭ)
Стадион "Аль Тумама"