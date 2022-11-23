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ЧМ-2022: Представители Европы против сборных из Америки, Африки и Азии

ЧМ-2022: Представители Европы против сборных из Америки, Африки и Азии Сегодня в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре состоятся еще четыре игры.
Чемпионат мира - 2022
23 ноября 2022 г. 07:50
ЧМ-2022: Представители Европы против сборных из Америки, Африки и Азии

Сегодня в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре состоятся еще четыре игры.

Как сообщает Report, первый матч дня пройдет в группе F.

Сборная Хорватии встретится с командой Марокко. В другом матче этой группы сойдутся Бельгия и Канада.

В группе E Германия сыграет с Японией, а Испания - с Коста-Рикой.

ЧМ-2022

23 ноября

Группа F

14:00. Марокко - Хорватия
Судья: Фернандо Рапаллини (Аргентина)
Стадион "Аль Бейт"

23:00. Бельгия - Канада
Судья: Джанни Сиказве (Замбия)
Стадион "Ахмед бин Али"

Группа Е

17:00 Германия – Япония
Судья: Иван Бартон (Сальвадор)
Стадион "Халифа"

20:00. Испания - Коста-Рика
Судья: Мухаммад Абдулла Мухаммад (ОАЭ)
Стадион "Аль Тумама"

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Avropa təmsilçiləri Amerika, Afrika və Asiya yığmalarına qarşı

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