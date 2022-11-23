ЧМ-2022: Представители Европы против сборных из Америки, Африки и Азии

Сегодня в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре состоятся еще четыре игры.

Сегодня в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре состоятся еще четыре игры.

Как сообщает Report , первый матч дня пройдет в группе F.

Сборная Хорватии встретится с командой Марокко. В другом матче этой группы сойдутся Бельгия и Канада.

В группе E Германия сыграет с Японией, а Испания - с Коста-Рикой.

ЧМ-2022

23 ноября

Группа F

14:00. Марокко - Хорватия

Судья: Фернандо Рапаллини (Аргентина)

Стадион "Аль Бейт"

23:00. Бельгия - Канада

Судья: Джанни Сиказве (Замбия)

Стадион "Ахмед бин Али"

Группа Е

17:00 Германия – Япония

Судья: Иван Бартон (Сальвадор)

Стадион "Халифа"

20:00. Испания - Коста-Рика

Судья: Мухаммад Абдулла Мухаммад (ОАЭ)

Стадион "Аль Тумама"