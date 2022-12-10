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ЧМ-2022: Португалия сыграет с Марокко, Франция встретится с Англией

ЧМ-2022: Португалия сыграет с Марокко, Франция встретится с Англией Сегодня будут проведены последние два матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
10 декабря 2022 г. 07:35
ЧМ-2022: Португалия сыграет с Марокко, Франция встретится с Англией

Сегодня будут проведены последние два матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как сообщает Report, сначала на поле выйдут сборные Португалии и Марокко. Встреча на стадионе "Аль-Тумама" начнется в 19:00 по бакинскому времени. Судить игру будет аргентинский арбитр ФИФА Факундо Тельо.

Во втором противостоянии дня сойдутся Франция и Англия. Матч начнется в 23:00 по бакинскому времени и пройдет на стадионе "Аль-Байт". Встречу будет судить бригада арбитров из Бразилии во главе с Уилтоном Сампайо.

ЧМ-2022

1/4 финала

10 декабря

19:00. Марокко - Португалия
Судья: Факундо Тельо (Аргентина)
Стадион "Аль Тумама"

23:00. Англия - Франция
Судья: Уилтон Сампайо (Бразилия)
Стадион "Аль Байт".

Отметим, что первые два матча четвертьфинала прошли девятого декабря. В обеих играх победитель определился по итогам серий послематчевых пенальти. Хорватия победила Бразилию, а Аргентина одолела сборную Нидерландов.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Portuqaliya Mərakeşlə, Fransa İngiltərə ilə qarşılaşacaq

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