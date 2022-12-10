ЧМ-2022: Португалия сыграет с Марокко, Франция встретится с Англией

Сегодня будут проведены последние два матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Сегодня будут проведены последние два матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как сообщает Report , сначала на поле выйдут сборные Португалии и Марокко. Встреча на стадионе "Аль-Тумама" начнется в 19:00 по бакинскому времени. Судить игру будет аргентинский арбитр ФИФА Факундо Тельо.

Во втором противостоянии дня сойдутся Франция и Англия. Матч начнется в 23:00 по бакинскому времени и пройдет на стадионе "Аль-Байт". Встречу будет судить бригада арбитров из Бразилии во главе с Уилтоном Сампайо.

ЧМ-2022

1/4 финала

10 декабря

19:00. Марокко - Португалия

Судья: Факундо Тельо (Аргентина)

Стадион "Аль Тумама"

23:00. Англия - Франция

Судья: Уилтон Сампайо (Бразилия)

Стадион "Аль Байт".

Отметим, что первые два матча четвертьфинала прошли девятого декабря. В обеих играх победитель определился по итогам серий послематчевых пенальти. Хорватия победила Бразилию, а Аргентина одолела сборную Нидерландов.