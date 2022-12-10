ЧМ-2022: Португалия сыграет с Марокко, Франция встретится с Англией

Сегодня будут проведены последние два матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.
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Во втором противостоянии дня сойдутся Франция и Англия. Матч начнется в 23:00 по бакинскому времени и пройдет на стадионе "Аль-Байт". Встречу будет судить бригада арбитров из Бразилии во главе с Уилтоном Сампайо.
ЧМ-2022
1/4 финала
10 декабря
19:00. Марокко - Португалия
Судья: Факундо Тельо (Аргентина)
Стадион "Аль Тумама"
23:00. Англия - Франция
Судья: Уилтон Сампайо (Бразилия)
Стадион "Аль Байт".
Отметим, что первые два матча четвертьфинала прошли девятого декабря. В обеих играх победитель определился по итогам серий послематчевых пенальти. Хорватия победила Бразилию, а Аргентина одолела сборную Нидерландов.