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ЧМ-2022: Начался матч Японии против Коста-Рики

ЧМ-2022: Начался матч Японии против Коста-Рики Сборные Японии и Коста-Рики объявили составы на матч 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022.
Чемпионат мира - 2022
27 ноября 2022 г. 14:00
ЧМ-2022: Начался матч Японии против Коста-Рики

Начался матч сборных Японии и Коста-Рики в рамках второго тура групповой стадии ЧМ-2022.

Как передает Report, матч начался в 14:00.

13:31

Сборные Японии и Коста-Рики объявили составы на матч 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

Как передает Report, у японцев остался в запасе нападающий Такума Асано, который забил победный гол в игре 1-го тура с Германией (2:1). В той встрече он тоже оказался на скамейке запасных и появился на поле во втором тайме.

Япония: Гонда, Йосида, Итакура, Нагатомо, Яманэ, Камада, Доан, Морита, Сома, Эндо, Уэда.

Запасные: Кавасима, Шмидт, Асано, Д. Ито, Х. Ито, Кубо, Матино, Маэда, Минамино, Митома, Сакаи, Сибасаки, Танака, Танигути, Томиясу.

Коста-Рика: Навас, Уостон, Дуарте, Кальво, Овьедо, Фульер, Техеда, Борхес, Торрес, Контрерас, Кэмпбелл.

Запасные: Альварадо, Секейра, Агилера, Беннетт, Варгас, Венегас, Лопес, Мартинес, Матаррита, Руис, Салас, Самора, Уилсон, Чакон, Эрнандес.

Матч Япония — Коста-Рика состоится сегодня, 27 ноября и начнется в 14:00.

Отметим, что Япония идет на втором месте в группе E с 3 очками, Коста-Рика занимает последнюю, четвертую строчку, команда еще не набрала ни одного очка на турнире в Катаре.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Yaponiya - Kosta Rika oyunu başlayıb

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