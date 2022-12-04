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ЧМ-2022: Определятся еще два участника 1/4 финала

ЧМ-2022: Определятся еще два участника 1/4 финала Сегодня состоятся еще две игры 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
4 декабря 2022 г. 07:50
ЧМ-2022: Определятся еще два участника 1/4 финала

Сегодня состоятся еще две игры 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как сообщает Report, в первом матче дня Франция сыграет с Польшей.

Матч на стадионе "Аль-Тумама" начнется в 19:00 по бакинскому времени. Игру будет обслуживать судейская бригада во главе с арбитром ФИФА Хесусом Валенсуэлой. Команда, одолевшая соперника, в 1/4 финала сыграет с победителем пары Англия-Сенегал. Игра между последними начнется в 23:00 по бакинскому времени. На матч назначена судейская бригада под руководством арбитра ФИФА Иваном Бартоном из Сальвадора.

ЧМ-2022, 1/8 финала

4 декабря

19:00. Франция - Польша

23:00. Англия - Сенегал

Напомним, что по итогам первых двух матчей раунда плей-офф в четвертьфинал вышли Нидерланды и Аргентина.

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